Haberler Haberler Türkiye 0-3 Portekiz MAÇ SONUCU - ÖZET (Türkiye Portekiz golleri izle)

Türkiye 0-3 Portekiz MAÇ SONUCU - ÖZET (Türkiye Portekiz golleri izle)

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz kozlarını paylaştı. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybeden A Milliler, üst tura çıkma şansını son maça bıraktı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bernardo Silva, Samet Akaydin (K.K) Bruno Fernandes attı. İşte Türkiye - Portekiz maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 20:53 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 21:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye 0-3 Portekiz MAÇ SONUCU - ÖZET (Türkiye Portekiz golleri izle)

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta goller Bernardo Silva, Samet Akaydın (Kendi kalesine) ve Bruno Fernandes'ten geldi.

Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Gruptaki diğer maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.

Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI ÇEKYA MAÇINDA YOK

Milli takımın savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grupta Gürcistan ile oynanan karşılaşmada da sarı kartla cezalandırılan Abdülkerim, şampiyonadaki ikinci sarı kartını gördü.

Abdülkerim, ay-yıldızlı ekibin grupta Çekya ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER TEZAHÜRATLARI

Türk taraftarlar, Portekiz karşısında ilk 11'de yer almayan Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda tezahüratlarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekip geriye düştükten sonra Arda ısınmak için saha kenarına gelince taraftarlar, milli futbolcuya yönelik tezahüratlar yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'i 70. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna sürdü.

SAMET VE ZEKİ KART CEZA SINIRINA GELDİ

A Milli Futbol Takımı'nda Portekiz ile oynanan maçta sarı kart gören Samet Akaydın ve Zeki Çelik, kart ceza sınırına geldi.

Samet ve Zeki, bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu arada Samet Akaydın, mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Merih Demiral'a bıraktı.

PORTEKİZ'E KARŞI KÖTÜ İSTATİSTİK SÜRDÜ

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e karşı resmi maçlardaki galibiyet özlemi sürdü.

Türkiye, Portekiz'e karşı oynadığı 10. maçta 8. yenilgisini yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz karşısında yalnızca özel maçlarda 2 galibiyet elde etti.

Türkiye bu maçlarda 9 gol atabilirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 22'ye yükseldi.

İKİ TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşmada oyun iki kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle durdu.

Sahaya giren iki çocuk da Ronaldo'ya koşup fotoğraf çektirmeye çalıştı.

İlk çocuk hedefine ulaşırken, ikinci çocuk fotoğrafı çekemeden güvenlik görevlileri tarafından saha dışına alındı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Belçika - Romanya | CANLI
Montella'dan Arda Güler sorusuna flaş yanıt!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü duyurdular! Jose Mourinho bizzat aradı ve…
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu
G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek
Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Elimizden geleni vermek zorundaydık ama..."
"Hocamız sonradan girmemin..."
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 Haziran)
İSKİ 22 HAZİRAN rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Pole" pozisyonu Lando Norris'in! "Pole" pozisyonu Lando Norris'in! 19:40
Milli bocceci Nurda Gül Şen Avrupa şampiyonu oldu Milli bocceci Nurda Gül Şen Avrupa şampiyonu oldu 17:04
Dev transfer harekatı! İmzalar peş peşe Dev transfer harekatı! İmzalar peş peşe 16:59
F.Bahçe'den günün bombası! Böyle açıkladı F.Bahçe'den günün bombası! Böyle açıkladı 16:11
Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... 15:22
Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu 14:56
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Michy'nin yerine... İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Michy'nin yerine... 14:42
Milletler Ligi'nde ilk finalist İtalya! Milletler Ligi'nde ilk finalist İtalya! 14:34
Türkiye Portekiz maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı ne zaman? 14:23
Belçika - Romanya maçı ne zaman? Belçika - Romanya maçı ne zaman? 14:12
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız 13:12
Türkiye Portekiz maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı ne zaman? 12:50