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TFF başkanı Mehmet Büyükekşi: Turnuvanın en güzel golü Arda'nın

Portekiz'i mağlup ederek bir ilke imza atmak istediklerini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hep bir ilkleri başararak gidiyoruz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TFF başkanı Mehmet Büyükekşi: Turnuvanın en güzel golü Arda'nın

Grubu ilk defa lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na geldik. Bugüne kadar ki turnuvalarda ilk maçımızı hiç kazanamamışız. İlk maçımızı kazandık. Arda, ilk maçında gol atan en genç futbolcu oldu. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Çok sevinçliyiz. 60 bin kişinin olduğu stadyumda 50 bin Türk vardı. Galip geldikten sonra 'Memleketim' şarkısına eşlik ettik. Çok mutluyuz" dedi.

GELECEĞİN MİLLİ TAKIMI

Genç futbolcular hakkında konuşan Büyükekşi, "Avrupa'nın en genç iki takımında birisiyiz. Genç Türkler geliyor diyorum. 2032 yılında hedef Avrupa şampiyonu olabilmek. Şimdiden bu hedefe doğru yürüyoruz. Arda, Kenan, Semih, Can bunlar genç oyuncularımız. Bu genç oyuncularımız en az 10-15 yıl forma giyecekler. Geleceğin milli takımını kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

EN GÜZEL GOL ARDA'NIN

Mehmet Büyükekşi, Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler gelecek vaadeden bir oyuncumuz. Bana göre Arda turnuvanın en güzel golünü attı. Benzeri bir golü Arda, Galler'e de atmıştı. İnşallah bunların tekarı gelir" dedi.

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