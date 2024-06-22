Son 16 aşkına

Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçını bugün Portekiz ile yapacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ayyıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.

627 MAÇTA 243 ZAFER

Ay yıldızlı ekibimiz, Portekiz karşılamasıyla tarihindeki 628. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 343'ü resmi, 284'ü özel olmak üzere toplamda 627 karşılaşmada 1'i hükmen 243 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 236 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 856 gol kaydederken, kalesinde ise 898 gole engel olamadı.

ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Federasyonundan Jesus Gil Manzano olacak.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Türkıye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, bugün de kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA 3 KEZ KARŞILAŞTI

Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 1996 yılındaki turnuvada 1-0, 2000 ve 2008 yıllarındaki şampiyonalarda da 2-0'lık sonuçlarla rakibine yenildi.

GÜRCİSTAN ÇEKYA'YA KARŞI

Türkıye'nın de bulunduğu F Grubu'nda bugün Gürcistan ile Çekya karşılaşacak. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

MONTELLA 10. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 4'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 8 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

2024'TE TEK GALİBİYET

MilliFutbol Takımı, 2024 yılındaki 6'ıncı maçına Portekiz karşısında çıkacak. Bu yıl oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyete ulaşamayan milliler, yılın ilk resmi maçında Gürcistan'ı mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Milli takım, yılın ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. 2024'teki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kalan Türkiye, dördüncü maçında da konuk olduğu Polonya'ya 2-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk resmi maçını EURO 2024 grup aşamasında Gürcistan ile yaptı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.