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‘Geri çekilin’ demedim
İngiltere'nin hocası Southgate, 1-1 biten Danimarka maçı sonrasında takımı geri çektiği yönündeki eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Takıma golden sonra geri çekilmeleri gerektiğini söylemedim. Bence arka üçlülerde oldukça akıcı olan takımlarla oynadık ve onlara baskı yapmak kolay değil ama bunu son iki maçta yaptığımızdan daha iyi yapmalıyız."
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