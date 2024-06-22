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Galibiyeti kaçırdık!

İngiltere ile 1-1 berabere kalan Danimarka’da teknik direktör Hjulmand “Hayal kırıklığına uğramadım, ama daha fazlasını çıkarabilirdik” dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Galibiyeti kaçırdık!

EURO 2024 C Grubu 2. maçında İngiltere ile 1-1 berabere kalan Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Danimarka'nın oynaması gerektiği şekilde oynadıklarını söyleyen Hjulmand, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğramadım, ama daha fazlasını çıkarabilirdik. Danimarka'nın oynaması gerektiği gibi oynadık. Biz buyuz. Tutkulu bir şekilde oynuyoruz. Kazanabileceğimizi düşündüğümüz iyi bir maç oynadık" dedi. Transferde adı F.Bahçe ve G.Saray ile de anılan ve maçın oyuncusu seçilen Höjbjerg de "İngiltere'nin yıldızlarını takımca iyi durdurduk, çok iyi hazırlandık ve organize olduk. Oynayan herkes doğru enerjiye sahipti. Bu takım olmanın ruhuydu" diye konuştu.

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