Slovakya 1-2 Ukrayna | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Mücadelede 1-0 geriye düşen Ukrayna ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri Shaparenko ve Yaremchuk kaydetti.

Slovakya'nın tek golü Schranz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Slovakya 3 puanda kaldı. Ukrayna ise 3 puana yükseldi.