Slovakya 1-2 Ukrayna | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
Mücadelede 1-0 geriye düşen Ukrayna ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri Shaparenko ve Yaremchuk kaydetti.
Slovakya'nın tek golü Schranz'dan geldi.
Bu sonucun ardından Slovakya 3 puanda kaldı. Ukrayna ise 3 puana yükseldi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
#ÖZET | 🇺🇦 Ukrayna geriden geldi, üç puanı aldı.💥 E Grubu karşılaşmasında Ukrayna, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada Slovakya'yı, Shaparenko ve Yaremchuk'un golleriyle 2-1 mağlup etti. #EURO2024 📽 İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/yik2M53r6Y
#ÖZET | 🇺🇦 Ukrayna geriden geldi, üç puanı aldı.💥 E Grubu karşılaşmasında Ukrayna, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada Slovakya'yı, Shaparenko ve Yaremchuk'un golleriyle 2-1 mağlup etti. #EURO2024 📽 İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/yik2M53r6Y— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024