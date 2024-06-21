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Slovakya 1-2 Ukrayna | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E grubu mücadelesinde Slovakya ile Ukrayna kritik maçta karşı karşıya geldi. Düsseldorf'da oynanan karşılaşmayı Ukrayna 2-1'lik skorla kazandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 15:54 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 18:43
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Slovakya 1-2 Ukrayna | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Mücadelede 1-0 geriye düşen Ukrayna ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri Shaparenko ve Yaremchuk kaydetti.

Slovakya'nın tek golü Schranz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Slovakya 3 puanda kaldı. Ukrayna ise 3 puana yükseldi.

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