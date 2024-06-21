Rafael Leao'dan Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü

BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Leao, "Zorlu bir mücadele olacak. Rakibimiz çok güçlü ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Saha içi organizasyonları çok iyi, alanları çok iyi kullanıyorlar. Rakibimizin analizini çok iyi yaptık. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Biz de savunmada ve hücumda kaliteli oyunculara sahibiz. Türkiye'nin o boşluklardaki güçlü oyunuyla, bizim kaliteli oyunumuz karşı karşıya geldiğinde çok zevk veren bir maç olacağını düşünüyorum. Boşlukları değerlendirerek neticeye ulaşmak istiyoruz ama grupta üçüncü maçımız olduğunu da unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Çekya maçına göre çok daha fazla boş alan bulabiliriz. Oyun tarzımızı sahaya yansıtmamız adına çok daha uygun bir maç olacağını düşünüyorum." sözlerini kullanan Leao, "Çekya maçı çok zorluydu. İkinci yarıda daha çok topa hakim olduk, top kayıplarımızı azalttık. Rakip inanılmaz mücadele etti. 11'de oynar mıyım? Bilmiyorum. İnanılmaz oyunculara sahibiz. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Ancak saha içerisinde mücadele etmek istiyorum. Kenarda beklemek oyuncunun tercihi değildir. 11'de oynarsam iyi mücadele edeceğime inanıyorum. Portekiz Milli Takımı gibi önemli oyunculardan oluşan bir takımın parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Leao, "Türkiye'yi çok iyi analiz ettiğinizi söylediniz. En dikkatinizi çeken isimler kimler oldu?" sorusunu, "Hakan Çalhanoğlu'nun kesinlikle bir fark oluşturacağını düşünüyorum. Milan'da birlikte oynadık. İnanılmaz seviyede iyi bir oyuncu. Sadece geride değil, hücum hattında da çok etkili bir oyuncu. Kendisini çok iyi tanıyorum. Barış Alper Yılmaz da inanılmaz hızlı bir oyuncu. Bu iki oyuncunun fark oluşturacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Portekizli futbolcu, Türk taraftarlarla ilgili gelen bir soru üzerine ise, "Çok zor bir mücadele olacak. Türk halkını da çok iyi biliyoruz. Takımlarına olan sevgisini de Almanya'da çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığını da biliyorum. Ancak Portekiz taraftarının da desteğini her zaman arkamızda hissedeceğiz. Çok baskı olacağını düşünüyorum. Mental olarak bunu hazırız. Çekya maçından buna deneyimliyiz." değerlendirmesinde bulundu.