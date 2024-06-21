"Portekiz'e hazırız"

URO 2024'te yarın karşılaşacağımız Portekiz'e hazırlanan A Milli Takımımız'da milli oyuncumuz Merih Demiral, açıklamalarda bulundu. Demiral şunları söyledi: GÜRCİSTAN maçında pozisyonlar verdik. Maçtan sonra konuştuk aramızda. Tabii ki geliştirmemiz gereken konular var. İkinci maçta çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Gerekli analizi yaptık, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum.

"TARAFTARLA KAZANACAĞIZ"

PORTEKİZ maçı çok önemli maç bizim için. Portekiz çok iyi bir takım. Tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Ama biz gayet iyi durumdayız. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız bizim için itici güç. Onların varlığıyla galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki belli olmaz ama elimizden geleni yapacağız.

"RONALDO'YU SAVUNACAĞIZ

RONALDO çok büyük, hepimiz için örnek bir futbolcu. Daha önce karşılıklı oynadım. Onu en iyi şekilde savunmamız gerekiyor. Herkes böyle futbolculara karşı oynamak ister. Bizim için bir fırsat olarak görüyorum. Herkes elinden geleni yapacaktır. HAVAMIZ YERİNDE

MAÇ maç olarak bakıyoruz. İlk maç iyi geçti. İkinci maçta ne olacağı belli olmaz. Maç maç gidiyoruz, takımda güzel bir hava var. Önce Portekiz maçı sonra gelecek maç olarak bakıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini her maçta sahaya koymaya çalışacağız.

PORTEKİZ TEDİRGİN ETMİYOR

BİZİ çok tedirgin etmiyor. Çok zor kazandılar. Avrupa Şampiyonası'nda ne olacağı belli olmuyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hepimiz çok hazırız. O yüzden bizim için fırsat böyle maçları oynamak.

FİNALDE ALMANYA'YI İSTERİM

FİNALDE Almanya'yı isterim. Taraftarlar da öyle ister herhalde. Maç maç gidelim, bakalım. İnşallah Milli Takımımız için en iyisi olur bu turnuvada.