İngiltere’ye Danimarka şoku

EURO 2024 C Grubu'nda Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erince grupta her şey son maçlara kaldı. İngiltere, Sırbistan galibiyetinin ardından gruptan çıkmayı garantilmek için çıktığı karşılaşmada Harry Kane'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Danimarka 34. dakikada Hjulmand ile cevap verdi: 1-1. Bu sonucun ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürürken Danimarka 2 puanla 3. sırada son haftaya girdi. Grupta son maçlar salı günü 22.00'de oynanacak. Danimarka-Sırbistan ve İngiltere-Slovenya maçları oynanacak.