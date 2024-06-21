Haberler Haberler İngiltere’ye Danimarka şoku

İngiltere’ye Danimarka şoku

EURO 2024 C Grubu'nda Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erince grupta her şey son maçlara kaldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiltere’ye Danimarka şoku

EURO 2024 C Grubu'nda Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erince grupta her şey son maçlara kaldı. İngiltere, Sırbistan galibiyetinin ardından gruptan çıkmayı garantilmek için çıktığı karşılaşmada Harry Kane'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Danimarka 34. dakikada Hjulmand ile cevap verdi: 1-1. Bu sonucun ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürürken Danimarka 2 puanla 3. sırada son haftaya girdi. Grupta son maçlar salı günü 22.00'de oynanacak. Danimarka-Sırbistan ve İngiltere-Slovenya maçları oynanacak.

Galatasaray'da Xhaka iddiası!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol!
DİĞER
Yeşilçam'ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun akrabasıymış...
SON DAKİKA I Diyabakır'da büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var
F.Bahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanya'da İtalya'ya geçit yok!
İngiltere üstünlüğünü koruyamadı!
Canlı dolar ve altın fiyatları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 HAZİRAN rakamları
💥Süper Loto çekildi! (20 Haziran)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! 00:34
Galatasaray'dan Assignon hamlesi! Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 23:05
Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! 23:05
Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 23:05
G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! 23:05
Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi 23:05
Daha Eski
G.Saray milli kalecinin peşine düştü! G.Saray milli kalecinin peşine düştü! 23:05
Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! 23:05
F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi 23:04
Mourinho F.Bahçe eşofmanlarını giydi! Mourinho F.Bahçe eşofmanlarını giydi! 23:04
Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" 23:04
Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! 23:04