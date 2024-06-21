Hollanda Fransa maçı CANLI İZLE | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda ile Fransa karşılaşıyor.

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg.

HOLLANDA - FRANSA İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Frimpong, Gakpo, Depay

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Kante, Rabiot, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram

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İKİ TAKIM DA İLK MAÇLARINI KAZANDI

D Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki takım, liderlik için kritik karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.

Gruptaki ilk karşılaşmalarda Hollanda, Polonya'yı 2-1, Fransa da Avusturya'yı 1-0 yendi.

Takımlar, galip gelerek son grup maçları öncesi liderlik için avantaj yakalamayı amaçlıyor.

31. RANDEVU

Hollanda ile Fransa, tarihlerinde 31. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 30 maçta Fransa 15, Hollanda 11 defa kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Hollanda 57, Fransa ise 53 gol kaydetti.

FRANSA SON MAÇLARDA ÜSTÜN

Tarihinde EURO 1984 ve 2000'de olmak üzere iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

Taraflar, son olarak EURO 2024 elemelerinde karşılaştı. Fransızlar, eleme grubundaki maçları 2-1 ve 4-0 kazandı.

EURO 1988 şampiyonu "Portakallar" ise son 8 maçtaki tek galibiyetini, 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi müsabakasında 2-0'lık skorla aldı.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fransa'da 2 ve Hollanda'da bir futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İlk maçlarda sarı kartı bulunan Hollandalı Veerman ile Fransız Dembele ve Mbappe, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.