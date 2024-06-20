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Tarih yazacaksınız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basınla sohbet toplantısında EURO 2024'te Milli Takımımız'ın Gürcistan zaferi, Türk futbolu ve yaklaşan TFF seçimi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Tarih yazacaksınız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basınla sohbet toplantısında EURO 2024'te Milli Takımımız'ın Gürcistan zaferi, Türk futbolu ve yaklaşan TFF seçimi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Büyükekşi şunları söyledi: Genç ve potansiyelli bir milli takımımız var. Çifte bayram dedik, çok şükür yerine getirdik. Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve EURO 2024 bir araya geldi. Milli takım forması ile milli maçlara gelin çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna % 100 uydu. Kırmızı giyin gelin dedik. Fan Walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu, büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz, taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonasına büyük coşku katıyor. Dün 'Memleketim' şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik. Benim de sesim kısıldı.

PORTEKİZ'İ YENECEĞİZ

Futbolcularımıza maçtan önce 'Tarih yazacaksınız, çocuklarınıza anlatacak büyük bir hikayeniz olacak' dedim. 'Hep 2002, 2008 konuşuluyor siz 2024'ü konuşturun' dedik. Yüksek karakterli iyi bir takımımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, daha tribündeyken aradı. Tüm golleri tek tek analiz etti. Hepsiyle konuştu. Son golün önemini biliyoruz, averaj için önemli. Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez, birinci olarak çıkmak önemli. Ama hoca adım adım düşünüyor. Hedef büyük ama küçük küçük adımlar. Takımlar çok güçlü. Yediğimiz gol de çok kötüydü, bu gol bize yakışmadı. İptal edilen golümüz de milimetrik. 2-0 olsa kopardı. Portekiz'e karşı galibiyetimiz resmi maçta yok. Daha farklı oynayıp onu da başarmalıyız.

Mehmet Büyükekşi, "Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. 'Milli takım forması ile milli maçlara gelin' çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna yüzde 100 uydu. Fan walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na büyük coşku katıyor" dedi.

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