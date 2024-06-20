Haberler Haberler Slovenya - Sırbistan maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı

Slovenya - Sırbistan maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı

EURO 2024'te heyecan gruptaki ikinci maçlarla devam ediyor. C grubunda yer alan Slovenya ile Sırbistan kritik maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor. Slovenya - Sırbistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 16:50
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Slovenya - Sırbistan maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı

EURO 2024 C Grubu 2. maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. İlk maçını kaybeden Sırbistan gruplardan çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Slovenya ise ilk maçta Danimarka ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kritik mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor.

Slovenya - Sırbistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Slovenya: Oblak, Janza, Bijol, Drkusic, Karnicnik, Mlakar, Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic, Sesko, Sporar

Sırbistan: Rajkovic, Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Mladenovic, Lukic, Ilic, Zivkovic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic

Slovenya - Sırbistan maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slovenya - Sırbistan maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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