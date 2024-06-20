Slovenya - Sırbistan maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı

EURO 2024 C Grubu 2. maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. İlk maçını kaybeden Sırbistan gruplardan çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Slovenya ise ilk maçta Danimarka ile 1-1 berabere kalmıştı.
Kritik mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor.
Slovenya - Sırbistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
MAÇIN 11'LERİ
Slovenya: Oblak, Janza, Bijol, Drkusic, Karnicnik, Mlakar, Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic, Sesko, Sporar
Sırbistan: Rajkovic, Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Mladenovic, Lukic, Ilic, Zivkovic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic
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SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Slovenya - Sırbistan maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.