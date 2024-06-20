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Slovenya 1-1 Sırbistan | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024'te C Grubu'nda Slovenya ile Sırbistan, Karnicnik ve Jovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 18:00 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 18:02
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Slovenya 1-1 Sırbistan | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 C grubunda yer alan Slovenya ile Sırbistan kritik maçta karşı karşıya geldi.

Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.

Slovenlerin golünü 75. dakikada Karnicnik kaydetti.

Sırbistan'ın golü ise 90+6'dakikada Jovic'ten geldi.

Sırbistan'da Fenerbahçeli Tadic 81 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Slovenya puanını 2 yaptı. Sırbistan ise ilk puanını aldı.

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