Slovenya 1-1 Sırbistan | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 C grubunda yer alan Slovenya ile Sırbistan kritik maçta karşı karşıya geldi.
Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.
Slovenlerin golünü 75. dakikada Karnicnik kaydetti.
Sırbistan'ın golü ise 90+6'dakikada Jovic'ten geldi.
Sırbistan'da Fenerbahçeli Tadic 81 dakika görev yaptı.
Bu sonucun ardından Slovenya puanını 2 yaptı. Sırbistan ise ilk puanını aldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ GOL | Slovenya, Zan Karnicnik'in golüyle Sırbistan karşısında 1-0 önde!#EURO2024 pic.twitter.com/3TsDsEpGzB— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024
🏆⚽️ GOL | Sırbistan son saniyelerde eşitliği buldu. Köşe vuruşundan gelen topa Jovic düzgün yükselerek skora dengeyi getirdi! pic.twitter.com/bCSIagzlDZ— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024