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EURO 2024: Danimarka - İngiltere | CANLI İZLE

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Danimarka ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya geliyor. Danimarka - İngiltere maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 18:52 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 19:42
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EURO 2024: Danimarka - İngiltere | CANLI İZLE

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Danimarka ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Danimarka - İngiltere maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Danimarka - İngiltere maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

Danimarka - İngiltere maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺

DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

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