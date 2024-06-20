EURO 2024: Danimarka - İngiltere | CANLI İZLE

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Danimarka ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Danimarka - İngiltere maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Danimarka - İngiltere maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI 11'LERİ
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.
⚽️ GOL | Golcü Harry Kane sahnede! İngiltere 1-0 önde! Kyle Walker müthiş getirdi! #EURO2024 pic.twitter.com/7zvRxi0Jkm— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024
⚽️ GOL | Hjulmand çok uzaklardan müthiş vurdu! Danimarka skoru eşitledi! Güzel gollerin turnuvası devam ediyor! 🚀#EURO2024 pic.twitter.com/D4HH8VIUVY— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024