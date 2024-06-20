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EURO 2024: Danimarka 1-1 İngiltere | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Danimarka ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. İşte maçın golleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 18:52 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 20:57
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EURO 2024: Danimarka 1-1 İngiltere | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024'te heyecan devam ediyor.

Danimarka ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 sona erdi.

İngiltere'nin golünü Kane kaydetti.

Danimarka'nın golü ise Hjulmand'dan geldi

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 4'e yükseltti.

Danimarka ise puanını 2 yaptı.

MAÇIN GOLLERİ

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