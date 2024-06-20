EURO 2024: Danimarka 1-1 İngiltere | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024'te heyecan devam ediyor.
Danimarka ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 sona erdi.
İngiltere'nin golünü Kane kaydetti.
Danimarka'nın golü ise Hjulmand'dan geldi
Bu sonucun ardından İngiltere puanını 4'e yükseltti.
Danimarka ise puanını 2 yaptı.
⚽️ GOL | Golcü Harry Kane sahnede! İngiltere 1-0 önde! Kyle Walker müthiş getirdi! #EURO2024 pic.twitter.com/7zvRxi0Jkm— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024
⚽️ GOL | Hjulmand çok uzaklardan müthiş vurdu! Danimarka skoru eşitledi! Güzel gollerin turnuvası devam ediyor! 🚀#EURO2024 pic.twitter.com/D4HH8VIUVY— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024