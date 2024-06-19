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Dortmund'a Türk akını

A Milli Takımımızın Gürcistan maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı beyaza çevirdi, coşku tavan yaptı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Dortmund'a Türk akını

Dortmund şehri dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Türkler, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile yaptığı maç öncesi erken saatlerde meydanlara akın etti. Maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Klepping Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı. Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Yaklaşık 3 kilometrelik polis koridoru boyunca yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı BVB Dortmund Stadyumu'na ulaştı.

TÜM MEYDANLARDA İSTİKLAL MARŞI

Meydanları dolduran Türk taraftarlar, kurulan dev ekranlar önünde ilk düdüğün çalmasını bekledi. Statta yapılan seremonide çalan İstiklal Marşı'na meydanlarda coşkuyla eşlik eden taraftarlar, atılan gol ve yaptığı ataklarda heyecanlandı. Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan maç için tribünler tamamen doldu, tarihi anlar yaşandı. BVB Dortmund Stadyumu'nun büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi. Maç sonrası coşku tavan yaptı.

MAÇ ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI

Millilerin, Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde tribünlerde gerginlik yaşandı. Türk ve Gürcü taraftarlar arasında tribünde arbede yaşandı. İki takım taraftarlarının birbirine en yakın olduğu bölgede yaşanan gerinlikte iki takım taraftarları ellerindeki bayraklarla birbirine saldırdı.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİLER

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönecileri ile takip etti.

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