'Bizim Çocuklar' EURO 2024'te sahne alıyor! İşte Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile aynı grupta yer alan milliler turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. İşte Montella'nın, Gürcistan maçı muhtemel 11'i...
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MERT GÜNOK
MERİH DEMİRAL
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
MERT MÜLDÜR
HAKAN ÇALHANOĞLU
SALİH ÖZCAN
ORKUN KÖKÇÜ
ARDA GÜLER
KENAN YILDIZ
BARIŞ ALPER YILMAZ
GÜRCİSTAN'IN MUHTEMEL 11'İ:
MAMARDASHVILI, KVERKVELIA, KASHIA, DVALI, KAKABADZE, KITEISHVILI, KOCHORASHVILI, SHENGELIA, CHAKVETADZE, KVARATSKHELIA, MİKAUTADZE
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