Haberler Haberler 'Bizim Çocuklar' EURO 2024'te sahne alıyor! İşte Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i

'Bizim Çocuklar' EURO 2024'te sahne alıyor! İşte Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile aynı grupta yer alan milliler turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. İşte Montella'nın, Gürcistan maçı muhtemel 11'i...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

Bizim Çocuklar, EURO 2024 macerasına bugün başlıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan milli takımımız, ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan ay-yıldızlılarımız, Gürcistan'ı yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Diğer maçta ise Portekiz ile Çekya Leipzig'de saat 22.00'de kozlarını paylaşacak.

İŞTE TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

MERT GÜNOK

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

KAAN AYHAN

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

MERİH DEMİRAL

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

MERT MÜLDÜR

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

HAKAN ÇALHANOĞLU

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

SALİH ÖZCAN

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

ORKUN KÖKÇÜ

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

ARDA GÜLER

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

KENAN YILDIZ

'Bizim Çocuklar Gürcistan maçı ile EURO 2024'e start veriyor! Muhtemel 11'ler

BARIŞ ALPER YILMAZ

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