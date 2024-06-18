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Bellingham: Her şeyi yapacağım

Sırbistan'ı 1-0 yenen İngiltere'de galibiyet golünü atan Bellingham, Real Madrid'deki kazanma alışkanlığını İngiltere'de de devam ettirmek istediğini vurguladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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Bellingham: Her şeyi yapacağım

Sırbistan'ı 1-0 yenen İngiltere'de galibiyet golünü atan Bellingham, Real Madrid'deki kazanma alışkanlığını İngiltere'de de devam ettirmek istediğini vurguladı. 20 yaşındaki yıldız, "Önümüzdeki 6-7 maçta elimden gelen her şeyi yapmaya ve İngiltere'nin kupayı kazanması için yardımcı olmaya hazırım. Madrid'deki kazanma alışkanlığımı İngiltere'de sürdürmek istiyorum. İyi bir başlangıç yapmamız önemliydi. Standartlarımıza uymaya ve kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kamp içinde pozitifiz ve bir sonrakine geçiyoruz" diye umut dağıttı.

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