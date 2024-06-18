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Belçika VAR'a takıldı

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta, Slovakya'dan Belçika'ya şok yenilgi: 1-0.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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Belçika VAR'a takıldı

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta, Slovakya'dan Belçika'ya şok yenilgi: 1-0. Henüz 7. dakikada Belçika defansı ve kalecisinin ortaklaşa hatasından yararlanan Slovakya İvan Schranz ile öne geçti. İkinci yarıda aynı kaleye Lukaku beraberlik golünü attı, ancak ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Belçika, Lukaku ile 86'da bir gol daha buldu; bu kez de elle oynama gerekçesiyle VAR'da iptal oldu.

Halil Umut Meler'in yönettiği maçta VAR sık sık devreye girdi. Aynı kalede olan iki benzer pozisyonda Slovakya'nın golüne onay veren VAR, Belçika'nın Lukaku ile attığı gole 'ofsayt' dedi.

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