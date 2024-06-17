Haberler Haberler Vincenzo Montella açıkladı! Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik Gürcistan maçında oynayacak mı?

Vincenzo Montella açıkladı! Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik Gürcistan maçında oynayacak mı?

A Milli Takımımızın, Gürcistan ile oynayacağı mücadele öncesi Vincenzo Montella ve Salih Özcan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik ile ilgili de konuştu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 21:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella açıkladı! Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik Gürcistan maçında oynayacak mı?

Türkiye EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Montella ve Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

SALİH ÖZCAN: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Öncelikle Gürcistan maçı bizim için özel bir maç olacak. İyi başlamak, güzel başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Disiplinli oynamalıyız. Basit hata yapmamalıyız. Kendi planımızı yaparsak, büyük ihtimal maçı alırız.

Taraftarlar bizim için gerçekten büyük bir avantaj. İç saha maçı gibi olacak. Atmosferi kendimiz için kullanmalıyız. Taraftarı arkamıza almamız lazım.

Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum.

"ALMANYA'DAKİ TÜRK TARAFTARLARIN KARŞISINDA OYNAMAK GURUR VERİCİ"

Almanya'da oynamak, Türk taraftarların buradaki yoğunluğu, onların karşısında oynamak gurur verici.

"BAZI OYUNCULARIN MİLLİ TAKIMDA OYNAMASI DAHA UZUN SÜREBİLİR"

"Tabii ki bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldım. İngiltere'nin Grealish örneğini verdim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazıları burada olmayabilir. Bunun sebebi tamamen stratejidir. Bildiğiniz gibi, emek vermiş oyuncular. Grup aşamasında da buraya gelerek emek veren oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazı oyuncuların milli takımda oynaması daha uzun sürebilir. Bu da bir gerçek.

"FERDİ VE ZEKİ'Yİ İLK MAÇTA RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"

Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi ve Zeki'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz.

"BAZI OYUNCULAR TAM FİT GELMEDİ"

"Turnuvaya bazı oyuncular takımlarından %50 oynayarak geldi, bazıları tam fit gelmedi. Her oyuncunun fiziksel, bireysel kapasitesi birbirinden farklı. O yüzden dikkatli olmalı ve oyunculara zarar verecek bir karar almamalısınız."

"BİR RÜYA İÇİN BURADAYIZ"

"Futbola çok erken yaşta başlarız ve bu tutkumuz yıllarca sürer. Tabii ki motivasyonsuz olmaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan da alıkoyabilir. Tabii ki takımı düşünmeliyiz. Günün sonunda bu bir futbol oyunu, hepimiz bir rüya için buradayız. Sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz."

Avusturya - Fransa | CANLI
Türk Telekom
DİĞER
Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
F.Bahçe'den tarihi transfer hamlesi!
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avusturya - Fransa | CANLI
Slovakya'dan büyük sürpriz!
KPSS ÖABT SINAV TARİHİ 2024
YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor 20:03
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla kimdir? Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla kimdir? 19:50
Bursaspor'da Batalla dönemi Bursaspor'da Batalla dönemi 19:08
Fırtına'dan çifte transfer! Fırtına'dan çifte transfer! 17:58
G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam 16:20
PSV 16'lık Türk yıldızı kaptı! PSV 16'lık Türk yıldızı kaptı! 15:43
Daha Eski
Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı 15:39
F.Bahçe yeni yıldızını açıkladı! F.Bahçe yeni yıldızını açıkladı! 15:13
Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi 14:53
Resmen açıklandı! Sergio Ramos... Resmen açıklandı! Sergio Ramos... 14:42
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur 14:24
F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! 14:08