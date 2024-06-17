Vincenzo Montella açıkladı! Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik Gürcistan maçında oynayacak mı?

Türkiye EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Montella ve Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

SALİH ÖZCAN: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Öncelikle Gürcistan maçı bizim için özel bir maç olacak. İyi başlamak, güzel başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Disiplinli oynamalıyız. Basit hata yapmamalıyız. Kendi planımızı yaparsak, büyük ihtimal maçı alırız.

Taraftarlar bizim için gerçekten büyük bir avantaj. İç saha maçı gibi olacak. Atmosferi kendimiz için kullanmalıyız. Taraftarı arkamıza almamız lazım.

Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum.

"ALMANYA'DAKİ TÜRK TARAFTARLARIN KARŞISINDA OYNAMAK GURUR VERİCİ"

Almanya'da oynamak, Türk taraftarların buradaki yoğunluğu, onların karşısında oynamak gurur verici.

"BAZI OYUNCULARIN MİLLİ TAKIMDA OYNAMASI DAHA UZUN SÜREBİLİR"

"Tabii ki bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldım. İngiltere'nin Grealish örneğini verdim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazıları burada olmayabilir. Bunun sebebi tamamen stratejidir. Bildiğiniz gibi, emek vermiş oyuncular. Grup aşamasında da buraya gelerek emek veren oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazı oyuncuların milli takımda oynaması daha uzun sürebilir. Bu da bir gerçek.

"FERDİ VE ZEKİ'Yİ İLK MAÇTA RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"

Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi ve Zeki'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz.

"BAZI OYUNCULAR TAM FİT GELMEDİ"

"Turnuvaya bazı oyuncular takımlarından %50 oynayarak geldi, bazıları tam fit gelmedi. Her oyuncunun fiziksel, bireysel kapasitesi birbirinden farklı. O yüzden dikkatli olmalı ve oyunculara zarar verecek bir karar almamalısınız."

"BİR RÜYA İÇİN BURADAYIZ"

"Futbola çok erken yaşta başlarız ve bu tutkumuz yıllarca sürer. Tabii ki motivasyonsuz olmaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan da alıkoyabilir. Tabii ki takımı düşünmeliyiz. Günün sonunda bu bir futbol oyunu, hepimiz bir rüya için buradayız. Sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz."