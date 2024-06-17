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Belçika - Slovakya CANLI İZLE (Belçika - Slovakya maçı canlı)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Belçika ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 19:15
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Belçika - Slovakya CANLI İZLE (Belçika - Slovakya maçı canlı)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. E Grubu'nda Belçika ile Slovakya kozlarını paylaşıyor. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

BELÇİKA - SLOVAKYA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Belçika: Casteels, Castagne, Debast, Faes, Carrasco, Onana, Mangala, De Bruyne, Doku, Trossard, Lukaku

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin

BELÇİKA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Slovakya maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLÜ

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