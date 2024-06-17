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A Milli Takım Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 13:09
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A Milli Takım Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan müsabakasının taktiği çalışıldı.

Antrenmanda tedavisi süren İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı.

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