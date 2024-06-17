A Milli Takım Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan müsabakasının taktiği çalışıldı.

Antrenmanda tedavisi süren İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı.