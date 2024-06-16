Slovenya Danimarka maçı CANLI İZLE ( EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI 11'LERİ:
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko
Danimarka: Schmeichel, Christensen, Andersen, Vestergaard, Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund
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SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Slovenya - Danimarka maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
ERIKSEN GOL PERDESİNİ AÇTI!
🏆⚽ GOL | Eriksen ceza alanına çok iyi sızdı ve Danimarka'yı öne geçirdi! pic.twitter.com/1xA8CQIVWs— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2024