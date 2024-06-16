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Slovenya Danimarka maçı CANLI İZLE ( EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan sürüyor. Turnuvada C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 19:44
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Slovenya Danimarka maçı CANLI İZLE ( EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI 11'LERİ:

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Andersen, Vestergaard, Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund

SLOVENYA - DANİMARKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovenya - Danimarka maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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