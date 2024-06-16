Sırbistan İngiltere maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada C Grubu 2. maçında Sırbistan ile İngiltere kozlarını paylaşıyor.
Bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI 11'LERİ:
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, S.Milinkovic-Savic, Lukic, Gudelj, Kostic, Mitrovic, Vlahovic
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane
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SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sırbistan - İngiltere maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.