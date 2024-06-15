Haberler Haberler Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Dev turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen ay-yıldızlılar, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye - Gürcistan maçında muhtemel 11'ler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 10:18
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Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da çalışmalarını sürdürüyor.

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

İRFAN CAN VE CENK TOSUN ANTRENMANA KATILMADI

Öte yandan tedavisi süren İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Cenk Tosun da tedbir amaçlı antrenmanlarda yer almadı.

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Turnuvaya 3 puan ile başlamayı hedefleyen A Milli Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği 11 merak konusu.

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

İŞTE AY-YILDIZLI EKİBİMİZİN GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Mert Günok

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Zeki Çelik

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Merih Demiral

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Abdülkerim Bardakcı

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Ferdi Kadıoğlu

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Salih Özcan (İsmail Yüksek)

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Hakan Çalhanoğlu

Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i

Orkun Kökçü

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