Montella kararını verdi! İşte A Milliler'in Gürcistan maçı 11'i
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Dev turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen ay-yıldızlılar, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye - Gürcistan maçında muhtemel 11'ler...
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Turnuvaya 3 puan ile başlamayı hedefleyen A Milli Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği 11 merak konusu.
İŞTE AY-YILDIZLI EKİBİMİZİN GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'İ:
Mert Günok
Zeki Çelik
Merih Demiral
Abdülkerim Bardakcı
Ferdi Kadıoğlu
Salih Özcan (İsmail Yüksek)
Hakan Çalhanoğlu
Orkun Kökçü
Arda Güler
Kenan Yıldız
Barış Alper Yılmaz
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