Mekanın sahibi

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, görsel bir şölen sonrası başlayan açılış maçında, İskoçya'ya gol yağdırdı: 5-1... Wirtz ve Musiala'nın erken golleriyle öne geçen Panzerler, Havertz'in penaltı golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Penaltı pozisyonunda 10 kişi kalan İskoçya'yı ikinci yarıda baskı altına alan Almanya, Füllkrug ve Emre Can ile iki gol daha bularak farka gitti. İskoçya'nın tek golünü Alman stoper Rüdiger kendi kalesine attı. Türk asıllı futbolculardan İlkay Gündoğan Almanya'da 90 dakika kaptan olarak sahada kalırken, 80'de giren Emre Can, uzatmalarda skoru 5-1 yaptı. Florian Wirtz, Almanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç futbolcu olurken, Musiala da aynı gerekçeyle Wirtz'in ardından ikinci isim olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'nin yeni hocası Mourinho, açılış törenini statta Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.

GÖRSEL ŞÖLEN

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış organizasyonu, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi. Açılış maçı öncesi düzenlenen tören, görsel bir şölene sahne oldu.