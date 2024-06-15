Haberler Haberler Mekanın sahibi

Mekanın sahibi

Almanya, EURO 2024’ün açılış maçında 10 kişi kalan İskoçya’yı gole boğdu... İlkay Gündoğan kaptan çıktı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mekanın sahibi

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, görsel bir şölen sonrası başlayan açılış maçında, İskoçya'ya gol yağdırdı: 5-1... Wirtz ve Musiala'nın erken golleriyle öne geçen Panzerler, Havertz'in penaltı golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Penaltı pozisyonunda 10 kişi kalan İskoçya'yı ikinci yarıda baskı altına alan Almanya, Füllkrug ve Emre Can ile iki gol daha bularak farka gitti. İskoçya'nın tek golünü Alman stoper Rüdiger kendi kalesine attı. Türk asıllı futbolculardan İlkay Gündoğan Almanya'da 90 dakika kaptan olarak sahada kalırken, 80'de giren Emre Can, uzatmalarda skoru 5-1 yaptı. Florian Wirtz, Almanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç futbolcu olurken, Musiala da aynı gerekçeyle Wirtz'in ardından ikinci isim olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'nin yeni hocası Mourinho, açılış törenini statta Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.

GÖRSEL ŞÖLEN

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış organizasyonu, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi. Açılış maçı öncesi düzenlenen tören, görsel bir şölene sahne oldu.

Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor
Mane F.Bahçe'ye çok yakın!
DİĞER
Herkes Kenan Işık sandı ama... 9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın kardeşini sokakta görenler o sanıyor! Bakan dönüp bir daha baktı!
10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...
Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı
Dzeko F.Bahçelileri şaşkına çevirdi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanlardan ilk maçta farklı galibiyet!
İlkay'ın az kalsın ayağı kırılacaktı! İşte o anlar
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Sancho ile kükreyecek Galatasaray Sancho ile kükreyecek 00:53
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Mourinho... F.Bahçe'den transfer operasyonu! Mourinho... 00:33
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 00:21
Yıldız isim F.Bahçe'ye geri döndü Yıldız isim F.Bahçe'ye geri döndü 00:21
Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam 00:21
Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor 00:21
Daha Eski
Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! 00:21
A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... 00:21
G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor 00:21
F.Bahçe'den Silva bombası! F.Bahçe'den Silva bombası! 00:21
Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! 00:21
F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! 00:21