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Macaristan - İsviçre maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı izle

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Grubu karşılaşmasında Macaristan ile İsviçre Cologne Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Macaristan - İsviçre mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 16:10
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Macaristan - İsviçre maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı izle

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. A Grubu'nda yer alan Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşıyor.

Cologne Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

MACARİSTAN - İSVİÇRE 11'LERİ

Macaristan: Gulacsi, Szalai, Orban, Lang, Kerkez, Schafer, Nagy, Fiola, Szoboszla, Varga, Sallai.

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye, Aebischer, Vargas, Duah.

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Macaristan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Macaristan - İsviçre maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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