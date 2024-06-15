Macaristan - İsviçre maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı izle

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. A Grubu'nda yer alan Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşıyor.

Cologne Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

MACARİSTAN - İSVİÇRE 11'LERİ

Macaristan: Gulacsi, Szalai, Orban, Lang, Kerkez, Schafer, Nagy, Fiola, Szoboszla, Varga, Sallai.

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye, Aebischer, Vargas, Duah.

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Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Macaristan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Macaristan - İsviçre maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.