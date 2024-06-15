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İtalya Arnavutluk maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan başladı. Dev turnuvada B Grubu 2. maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 22:24
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İtalya Arnavutluk maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan başladı. Dev turnuvada B Grubu 2. maçında İtalya ile Arnavutluk kozlarını paylaşıyor.

Heyecan dolu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI 11'LERİ:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Jorginho, Barella, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Asani, Broja, Seferi

İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya - Arnavutluk maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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