İtalya Arnavutluk maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan başladı. Dev turnuvada B Grubu 2. maçında İtalya ile Arnavutluk kozlarını paylaşıyor.
Heyecan dolu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI 11'LERİ:
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Jorginho, Barella, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca
Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Asani, Broja, Seferi
İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İtalya - Arnavutluk maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️ GOL | BAJRAMI 23. SANİYEDE GOLÜ ATTI! İTALYANLAR ŞOKTA! 😮 AVRUPA ŞAMPİYONALARI TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ! ⏳#EURO2024 pic.twitter.com/1LMt108Ljw— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽️ GOL | İtalya'dan Bastoni'yle hızlı cevap geldi! Skor 1-1 oldu!#EURO2024 pic.twitter.com/aaNsXyZ7Wy— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽️ GOL | Barella gelişine mükemmel vurdu! İtalya geriden gelerek öne geçti! 🚀#EURO2024 pic.twitter.com/ACuuGhcIks— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024