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İspanya Hırvatistan maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024 heyecanı başladı. Turnuvada B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 18:54
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İspanya Hırvatistan maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan başladı. Dev turnuvada B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI 11'LERİ:

İspanya: Unai Simon, Carjaval, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabian, Pedri, Yamal, Nico Williams, Morata

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramaric

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya - Hırvatistan maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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