İspanya Hırvatistan maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan başladı. Dev turnuvada B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI 11'LERİ:
İspanya: Unai Simon, Carjaval, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabian, Pedri, Yamal, Nico Williams, Morata
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramaric
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İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya - Hırvatistan maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.