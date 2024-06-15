İlk 10'da 3 yıldız

Birçok dünya yıldızının sahne alacağı Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te futbolseverler, geleceğin önemli yıldızlarını da izleme fırsatı bulacak. EURO 2024'te yer alacak 19 yaş altı futbolcular arasında en değerli isimler de belli oldu. Dev organizasyonun en değerli 19 yaş altı futbolcuları listesinde A Milli Takımımız'ın kadrosunda yer alan ve hedeflerimizi gerçekleştirmek adına ülkemizi umutlandıran, üç futbolcumuz da yer alıyor.

EURO 2024'te beklentilerimizin çok fazla Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19) ve Semih Kılıçsoy (18) gibi genç yıldızlarımız, listede ilk 8 arasında kendilerine yer buldu. En değerli 19 yaş altı futbolcular listesinde Real Madrid forması giyen Arda Güler 30 milyon euro'luk değeri ile 5. sırada, Juventus'un kadrosunda yer alan Kenan Yıldız yine 30 milyon euro piyasa değeriyle 6. sırada yer aldı. Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy ise 12 milyon euro piyasa değeri ile listede 8. sırada kendisine yer buldu.