Hamit Altıntop'tan sakatlık açıklaması! Ferdi Kadıoğlu...
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Gürcistan ile karşı karşıya geleceğimiz EURO 2024 F Grubu ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlıklarla ilgili konuşan Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. İşte o sözler...
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"Özellikle hocamızın talep ettiği gelen oyuncu yüzde 100 hazır olmalı. Yüzde 100'nü vermesi lazım ki bizim ülkemize ve vatandaşlarımıza büyük bir sorumluluğumuz var. Onun için gelen oyuncu bunu sahaya yansıtması lazım."
"Hiçbir şekilde bahane istemiyoruz. Hiçbir şekilde tırnak içinde söylüyorum ağlama, sızlanma veya kıvranma öyle şeyler istemiyoruz. Aslanlar gibi sahaya çıkacağız ve yüzde 100'müzü vereceğiz. Sonunda Allah ne takdir eden bunun hepsini göreceğiz."
"Sakatlık yaşayan oyuncuları ilk maçtan bir gün önce kadrodan çıkarabileceklerini hatırlatan Altıntop, "Bunu İrfan üzerinden söylemiyorum. Genel anlamda kaleci değişikliği turnuva esnasında veya sürecinde yapabiliyorsunuz."
"Ama oyuncu için ilk maçtan bir gün önce kadro değişikliği sakatlık dolayısıyla yapabiliyorsunuz. Onu da raporlar doğrultusunda yapıyorsunuz."
"Prosedür öyle gerektiriyor. Orada değişiklik yapabiliyorsunuz. Türkiye'miz için öyle bir şeye ihtiyacımız olursa ki inşallah olmaz, olursa da 17 Haziran" dedi."
"FERDİ İÇİN İLK MAÇ OLMASA DA..."
Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu ile ilgili yorumlarda bulunan Altıntop, "Bugün bölüm bölüm takımla da idmana başladı, olumlu. Dediğim gibi burada 3 maçlık periyodu dikkate almak lazım. Orada da hocanın iletişimi muhteşem."
"İlk maç olmasa da ikinci veya üçüncü maç var. Oraya da arkadaşlarımızı hazırlıyoruz. Çünkü hepsi teker teker çok büyük bir görevi üstleneceklerine inanıyorum. Hepsinin hazır olması lazım. Her oyuncuyu kullanacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu.
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