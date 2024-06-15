Hamit Altıntop'tan sakatlık açıklaması! Ferdi Kadıoğlu...

"Sakatlıklar şöyle bizi düşündürüyor. Dediğiniz gibi her zaman 2-3 oyuncu tolere edilebilir. Maalesef ağır bir travma yaşayan Enes, ya da Çağlar Söyüncü'nün son lig maçında sakatlanması, ondan sonra maalesef ayrı büyük bir travma yaşayan Ozan Kabak…

"Bunlar baktığınızda çok hafife alınacak kariyerli oyuncularımız değil, tecrübeli oyuncularımız. Onun için burada küçük sakatlıklardan bahsederken işte Ferdi'nin küçük bir sakatlığı vardı, İrfan Can, Zeki'nin küçük sakatlıkları… Bunlar biriktikçe biliyorsunuz biraz daha problem haline gelebiliyor. Ama bunlar yönetilebilecek şeyler."