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Futbolla birleşelim

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Şimdi bu büyülü futbol yazının tadını, adil oyun ve saygı ruhuyla çıkaralım ve birlikte unutulmaz anılar yaratalım. Futbolla birleşelim.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Futbolla birleşelim

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024'ün muhteşem bir futbol festivali olacağını belirterek 24 takımın kupayı kazanabilmek adına destansı bir mücadele vereceğini söyledi. Turnuvanın dünyanın dört bir yanından ilgi gördüğünü de vurgulayan Ceferin, "Geçen yıl, yalnızca iki satış döneminde 50 milyonun üzerinde bilet talep edildi ve 146 binlik rekor gönüllü başvurusu yapıldı. Bu, gerçek anlamda küresel bu etkinliğe yönelik büyük beklentinin altını çiziyor. Şimdi bu büyülü futbol yazının tadını, adil oyun ve saygı ruhuyla çıkaralım ve birlikte unutulmaz anılar yaratalım. Futbolla birleşelim" dedi. Ceferin, Almanya'nın mükemmel bir ev sahibi olmayı vadettiğinin de altını çizdi.

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