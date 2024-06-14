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Ricardo Quaresma: En zor rakip Türkiye

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesinin EURO 2024'teki şansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Harika bir takımları olduğunu belirten Quaresma, Türkiye'nin gruptaki en zor rakip olacağını söyledi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 14:54
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Ricardo Quaresma: En zor rakip Türkiye

Portekiz'in tarihinde bir kez daha Avrupa Şampiyonu olmak için gerekenlere sahip olduğunu söyleyen Quaresma, "Beklentiler yüksek çünkü güçlü bir kadromuz ve harika bir takımımız var. Her zaman Cristiano Ronaldo'nun gol atmasını bekliyoruz ama Bernardo Silva, Rafael Leao ve Bruno Fernandes gibi çok kaliteli ve maçı bir anda çözebilecek oyuncularımız da var." diye konuştu.

Portekiz'in yer aldığı F Grubu için konuşan Quaresma, "Portekiz'in gruptaki en zor rakibinin Türkiye olacağını söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Portekiz, EURO 2024'te A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki diğer takımlar ise Çekya ve Gürcistan.

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