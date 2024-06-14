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"İlk hedefimiz gruptan çıkmak"
A Milli Takım'ın genç golcüsü Bertuğ Yıldırım, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Şu an her şey yolunda gidiyor. Hedefimizi kademe kademe belirliyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ancak küçük planlar yapmıyoruz. Oynadığımız her maça kazanmak için çıkacağız. Gruptan rahat bir şekilde çıkıp, önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.
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