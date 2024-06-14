Futbol karnavalı başlıyor

Günlerdir beklenen o an geldi... 6 grup, 24 takım, 51 maç... 31 gün sürecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda perde bugün açılıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan organizasyon 10 statta oynanacak. Açılış maçında ise Almanya ile İskoçya kozlarını paylaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele Allianz Arena'da... Final ise 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda...

VEDA ZAMANI

Almanya'da Toni Kroos, şampiyona sonrasında 34 yaşında futbola veda edecek. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da bu son Avrupa Şampiyonası olacak. İspanya'nın 16 yaşındaki yıldızı Yamal, şampiyonada ilk kez boy gösterecek. Turnuvanın en pahalı takımı olan İngiltere de tarihinde ilk kez bu kupayı kaldırmak için Almanya'da... Gürcistan ise tarihinde ilk defa bu organizasyonda boy gösterecek.

3'ER KEZ KAZANDILAR

Bu yıl 17. kez düzenlenecek turnuvanın bu zamana en başarılı ülkeleri Almanya ve İspanya oldu. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonayı İtalya ve Fransa 2'şer, Portekiz, Hollanda, Danimarka, Çekya, Yunanistan ve Sovyetler Birliği de 1'er kez kazandı. İspanya, 2008 ve 2012'yi üst üste kazanmıştı.

14 HAZİRAN-14 TEMMUZ

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek. Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. Final 14 Temmuz'da.

İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Almanya, 2. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek. Daha önce 1988 yılındaki turnuva Batı Almanya'nın ev sahipliği organize edilmişti. 1988 yılındaki şampiyonayı Sovyetler Birliği'ni yenen Hollanda kazanmıştı.

10 ŞEHİRDE OYNANACAK

Turnuvada maçlara Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. Açılış müsabakası Münih'te, final ise Berlin'de oynanacak.

EN GOLCÜSÜ RONALDO

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en golcü ismi Cristiano Ronaldo. 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'deki turnuvalarda boy gösteren Ronaldo, çıktığı 25 maçta rakip fileleri 14 kez havalandırdı. 5 turnuvada gol atan tek futbolcu olan 39 yaşındaki yıldız, aynı zamanda turnuvada en fazla maça çıkan oyuncu olarak da yer alıyor.

SON ŞAMPİYON İTALYA

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, pandemi nedeniyle 2021 yılında Avrupa'nın farklı 11 ülkesinde gerçekleştirildi. İtalya ile İngiltere arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan finalin 90 dakikası 1-1 sona ererken, uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan İtalya turnuvanın şampiyonu oldu.

MİLLİ START 18 HAZİRAN SALI

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk karşılaşmasını 18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacak.

EN GOLCÜ CENK TOSUN

Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun'un ismi öne çıkıyor. 33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 20 gol atmayı başardı.

HALİL UMUT MELER İLK KEZ

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın dışında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de yer alacak. Kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alan olan Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. (VAR) da Alper Ulusoy olacak.

15 ÜLKEDEN 19 HAKEM

Avrupa Şampiyonası'nda 15 farklı ülkeden toplam 19 orta hakem görev yapacak. Turnuvada Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan 2'şer, Türkiye, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Arjantin'den 1'er hakem düdük çalacak.