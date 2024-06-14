"Evimizde gibiyiz"

A Milli Takım'ın yıldız Yusuf Yazıcı, dün açıklamalarda bulundu. Kampın güzel geçtiğinin altını çizen tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Federasyonumuza teşekkür etmek istiyoruz. Bize çok güzel bir tesis ayarladılar. Biz de çok iyi çalışıyoruz. Son antrenmanları, son taktikleri, son denemeleri yapıyoruz. Şampiyonaya çok hazır ve diri bir şekilde girmek istiyoruz. Şampiyonada ilk maçlar çok önemlidir. 'Nasıl başlarsan öyle devam edersin' derler.

Hem motivasyonumuz hem de gruptan çıkmak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İyi de çalışıyoruz. Umarım karşılığını alırız. Almanya'da evimizde gibi hissediyoruz. Sağ olsunlar milletimiz her zaman yanımızda oluyor. Nereye gitsek her zaman bizimle beraberler. Almanya'da Türklerin yaşaması bizi çok mutlu ediyor. Dün taraftarlara açık bir şekilde antrenman yaptık. İnsanların heyecanı bizi çok mutlu ediyor."