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EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

Son dakika spor haberi: EURO 2024 heyecanı 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da yaşanacak. Dev turnuvada ilk maçlar öncesinde en değerli genç yıldızlar belli oldu. Listede A Milli Takımımız'dan 3 futbolcu yer aldı. İşte o sıralama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 16:36
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EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te geleceğin yıldızları da sahne olacak. Dev turnuvada boy gösterecek 19 yaş altı futbolcular arasında en değerli isimler de belli oldu.

EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

Listede A Milli Takımımız'dan da 3 yıldız yer aldı.

İşte o liste...

EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

1- Lamine Yamal - 90 milyon euro

EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

2- Warren Zaïre-Emery - 60 milyon euro

EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

3- Joao Neves - 55 milyon euro

EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

4- Kobbie Mainoo - 50 milyon euro

EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

5- ARDA GÜLER - 30 MİLYON EURO

EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

6- KENAN YILDIZ - 30 MİLYON EURO

EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!

7- Arthur Vermeeren - 25 milyon euro

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