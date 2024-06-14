EURO 2024'ün en değerli genç yıldızları belli oldu!
Son dakika spor haberi: EURO 2024 heyecanı 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da yaşanacak. Dev turnuvada ilk maçlar öncesinde en değerli genç yıldızlar belli oldu. Listede A Milli Takımımız'dan 3 futbolcu yer aldı. İşte o sıralama...
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2- Warren Zaïre-Emery - 60 milyon euro
3- Joao Neves - 55 milyon euro
4- Kobbie Mainoo - 50 milyon euro
5- ARDA GÜLER - 30 MİLYON EURO
6- KENAN YILDIZ - 30 MİLYON EURO
7- Arthur Vermeeren - 25 milyon euro
8- SEMİH KILIÇSOY - 8 MİLYON EURO
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