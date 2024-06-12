Ukrayna halkını mutlu etmek istiyor

Ukrayna, savaşın gölgesinde bu turnuvaya hazırlandı. Maçlarını bu şartlarda oynadı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen en iyi üçüncüler arasında girdi. Önce Bosna-Hersek'i ardından da İzlanda'yı eleyerek finallere geldi. Oyun olarak disiplinli olan Ukrayna, sahaya duygularını da katıca işler bambaşka bir hal alıyor onlar için. Belçika'nın ardından Romanya ve Slovakya'yla ikincilik şansları eşit duruyor.

YILDIZI DOVBYK

Birçok kez Türk takımlarıyla da adı anılan Artem Dovbyk, bu sezon İspanya'yı kasıp kavurdu. La Liga'da gol kralı olan 26 yaşındaki oyuncu, Shevchenko'dan sonra Ukrayna'nın yıldız golcü arayışını sonlandırdı. Turnuvada en dikkat edilmesi gereken isimlerin başında geliyor Artem Dovbyk...