Portakallar iddialı

Hollanda, dünyaya 4-3-3 total futbol felsefesini aşılayan ülke... Konya kadar toprak parçasına sahip olmalarına rağmen futbolda inanılmaz derece ilerideler. Gerek kulüp gerekse milli takımlar bazında Avrupa'da söz sahibi... Her ne kadar eskisi kadar dünya çapında yıldız isme sahip olmasalar da yeniden yapılanma içindeler ve bu turnuva onlar için bulunmaz fırsat. Bunu başaracak kalitedeler Portakallar...

SIMONS'A DİKKAT EDİN

Savunma baronu Van Djik, takımda en tanınan isim ve dünyanın en iyi stoperi olarak gösteriliyor ancak Hollanda'da dikkat çeken bir diğer oyuncu ise Leipzig'in 21 yaşındaki yıldızı Xavi Simons... 80 milyon euro değere sahip Simons, sadece Hollanda adına değil, turnuvada en çok dikkatle izlenmesi gereken oyuncu.