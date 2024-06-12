Kurtlar sofrasından çıkmak istiyorlar

Elemelerde grubunu Arnavutluk ve Çekya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Polonya, önce Estonya'yı ardından da Galler'i eleyerek Almanya biletini aldı. Turnuvanın en yaşlı ikinci takımı olan Polonya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın olduğu kurtlar sofrasından bu tecrübesiyle ilk ikiye kalmayı hedefliyor. Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla da şampiyonaya ne kadar hazır olduğunu gösterdi.

DÜMEN LEWANDOWSKI'DE

Polonya Milli Takımı'nın tartışmasız en büyük yıldızı Barcelona'nın süper golcüsü Robert Lewandowski... Tecrübeli forvet, A Milli Takımımızla oynanan maçta sakatlandı ancak ciddi değil. Polonya'nın EURO 2024'teki en etkili ismi. F.Bahçeli Szymanski, B.Şehir'den Piatek ve Antalya'dan Buksa da önemli isimler.