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Belçika için zaman daralıyor

Belçika denince akla ilk olarak çikolata geliyor. Çikolatasıyla nam salan bu ülke; futboluyla da son 15 yıla damga vurmuş durumda. Altın jenerasyonuyla turnuvalarda beklentileri karşılayamayan Belçika, ince bir kabuk değişimin içinde. Almanya onlar için aslında bir fırsat. Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya gibi favorilerin arasından sıyrılıp, yıllardır kurulan o hayali gerçekleştirmek istiyorlar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Belçika için zaman daralıyor

Belçika denince akla ilk olarak çikolata geliyor. Çikolatasıyla nam salan bu ülke; futboluyla da son 15 yıla damga vurmuş durumda. Altın jenerasyonuyla turnuvalarda beklentileri karşılayamayan Belçika, ince bir kabuk değişimin içinde. Almanya onlar için aslında bir fırsat. Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya gibi favorilerin arasından sıyrılıp, yıllardır kurulan o hayali gerçekleştirmek istiyorlar.

DE BRUYNE HAZIR KITA

Belçika'nın en büyük yıldızı tartışmasız Manchester City'nin yıldız Kevin De Bruyne... 32 yaşındaki yıldız, teknik direktör Tedesco'nun saha içindeki eli ayağı... Tüm atak organizasyonları De Bruyne üzerinden yapılıyor. Gemisini taşıyan kaptan gibi takımını üste çıkarıyor.

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