24 yıl sonra ilk peşinde

Elemeleri namağlup tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı yakalayan Romanya, Hagi'li dönemlerinden pasajlar sunmaya başladı. Yükselen bir ivme yakalayan Rumenler, turnuvanın kadro değeri açısında en düşük takımı ancak oyunları; kadro değerlerinden daha büyük. Şampiyona tarihinde sadece 2000 yılında çeyrek final oynayabilen Romanya, bu başarısını 24 yıl sonra tekrarlamak istiyor.

GÖZLER IANIS'İN ÜZERİNDE

Romanya'nın en önde gelen isimlerinden biri Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'nin oğlu Ianis Hagi... Babasının izinde gitmek istese de 25 yaşındaki oyuncunun başı sakatlıklardan kurtulmadı. Ancak etkili sol ayağıyla Rumenleri öne çıkaracak oyuncuların başında geliyor.