Turnuvanın en pahalısı

İngiltere, adı çok büyük, ligi çok büyük ancak ne Avrupa Şampiyonaları'nda ne de Dünya Kupası organizasyonlarında bir türlü istenilen başarıyı ortaya koyamadı. Sadece 66 Dünya Kupası'nı kazanan İngilizlerin müzesinde hiç Avrupa şampiyonluğu yok. Turnuvanın en pahalı takımı olan İngilizler, bu kez şeytanın bacağını kırıp şampiyon olmak için Almanya'ya geldiler. O sene bu sene mi 24 Temmuz'da göreceğiz.

BELLINGHAM VE KANE

İngiltere, yıldızlar topluluğu ama öyle bir isim var ki bu sezon Real Madrid'in hem Şampiyonlar Ligi'nin hem de La Liga'yı kazanmasında başroldeydi. Kim mi; Jude Bellingham.. 20 yaşındaki yıldız, belki de turnuvada performansı en merak edilen isim. Bu takımda Kane'i de unutmamak gerekiyor.