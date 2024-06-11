Küçük ülkenin büyük takımı Hırvatistan: Yaşlı ama iddialı

Adriyatik kıyısında yer alan ve 3 milyon 987 bin nüfusu olan Hırvatistan, küçük bir ülke olmasına rağmen futbolun yanı sıra birçok spor branşında da önemli işlere imza atıyor. Ancak son yıllarda futbolda çağ atladılar. 2018 Dünya Kupası'nda 2'nci, 2022'de ise 3'üncü oldu. Tunuvanın en yaşlı üçüncü takımı olan Hırvatlar, Avrupa şampiyonasında artık kupa istiyor.

GVARDIOL EVRİM GEÇİRDİ

Manchester City'ye transfer olduktan sonra adeta evrim geçiren Josko Gvardiol, takımın en önemli ve en pahalı ismi konumunda. Stoper, sol bek oynayabilen 22 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda ceza sahası dışından attığı şutlarla da skor üretebiliyor. Son turnuvasını geçiren Luka Modric ise takımın beyini konumunda...