Haberler Haberler Küçük ülkenin büyük takımı Hırvatistan: Yaşlı ama iddialı

Küçük ülkenin büyük takımı Hırvatistan: Yaşlı ama iddialı

Turnuvanın en yaşlı takımlarından biri olan Hırvatistan, Avrupa şampiyonası tarihinde bu kez bir ilki başarmak istiyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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Küçük ülkenin büyük takımı Hırvatistan: Yaşlı ama iddialı

Adriyatik kıyısında yer alan ve 3 milyon 987 bin nüfusu olan Hırvatistan, küçük bir ülke olmasına rağmen futbolun yanı sıra birçok spor branşında da önemli işlere imza atıyor. Ancak son yıllarda futbolda çağ atladılar. 2018 Dünya Kupası'nda 2'nci, 2022'de ise 3'üncü oldu. Tunuvanın en yaşlı üçüncü takımı olan Hırvatlar, Avrupa şampiyonasında artık kupa istiyor.

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Manchester City'ye transfer olduktan sonra adeta evrim geçiren Josko Gvardiol, takımın en önemli ve en pahalı ismi konumunda. Stoper, sol bek oynayabilen 22 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda ceza sahası dışından attığı şutlarla da skor üretebiliyor. Son turnuvasını geçiren Luka Modric ise takımın beyini konumunda...

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