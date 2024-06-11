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İtalyanlar unvanını korumayı hedefliyor: Son şampiyon İtalya

EURO 2020’yi kazanan İtalya kabuk değişiminde. Ancak her zaman bir ekole sahip olan İtalyanlar, Almanya’da şampiyonluk peşinde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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İtalyanlar unvanını korumayı hedefliyor: Son şampiyon İtalya

Tarihi yapıları, ünlü pizzaları, makarnaları, arabaları, dondurmaları... Modanın başkenti İtalya'yı meşhur eden bazı noktalar. Ancak İtalyanlar, dünyaya futbollarıyla da nam salmış bir ülke. Öyle ki EURO 2020'de şans tanınmamasına rağmen kupayı kazanmayı bildiler. Almanya'da da yine otoriteler İtalyanların şampiyonluğunu olası görmüyor. Onlar ise EURO 2024'te unvanlarını korumak için geldiler.

NİCOLA BARELLA DÜMENDE

İtalya denince akla, Del Piero, Totti, Baggio, İnzaghi, Maldini, Zola ve daha niceleri geliyor. Son dönemde yıldız futbolu çıkaramayan İtalya'nın EURO 2024'teki en önemli yıldızı Nicola Barella... Spaletti'nin saha içindeki komutanı olan 27 yaşındaki oyuncunun sergileyeceği oyun, İtalya'nın turnuvadaki geleceğini belirleyecek.

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