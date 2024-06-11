24 yıl sonra sahne onların

Avrupa Şampiyonası'na en son 2000'de katılan ve o dönem büyük bir sürprize imza atarak çeyrek final oynayan Sırbistan, aradan geçen 24 senede ilk kez turnuvada boy gösterecek. Hedef; 24 yıl önceki bu başarıyı tekrarlamak ancak bu onlar için hiç de kolay değil. Soğuk kanlılığıyla tanınan Sırpların, grup aşamasında göstereceği performans, kendi gelecekleri adına da çok ama çok önemli olacak.

VLAHOVIC BELİRLEYECEK

Sırbistan, yıllardan bu yana dünya futboluna önemli yıldızlar kazandıran bir ülke... Son olarak ise Dusan Vlahovic'i dünyaya sundular ve 24 yaşındaki yıldız, sadece Sırbistan'ın değil, turnuvanın da en önemli oyuncularından biri. Vlahovic'in performansı şüphesiz, Sırbistan adına belirleyici olacak.