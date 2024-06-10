Yükselen değer Macaristan

1960'lı ve 70'li yıllarda Avrupa'da ses getiren Macaristan, sonrasında ise çok büyük düşüş yaşadı. 1972 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçı oynayan Macarlar, 2016'ya kadar bir daha bu turnuvada boy gösteremedi. Ancak 2012 sonrasında yavaşa yavaş yükselişe geçen orta Avrupa ülkesi, 2016'da gruptan çıkmayı başardı ancak son 16'da elendi. 2020'de de grup aşamasında mücadele eden Macaristan 2024 elemelerinde ise grubu Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan'ın önünde lider tamamladı. 18 puan toplayan Macarlar, grup maçlarında mağlubiyet yüzü ise görmedi. Macaristan bu formuyla A Grubu'nda son 16'ya kalma adaylarından birisi...

PARLAYAN YILDIZ SZOBOSZLAI

A Grubu'nda mücadele edecek olan Macaristan'ın kadrosunda Gulacsi ve eski Fenerbahçeli Attila Szalai var. Ancak takımın bir numaralı yıldızı ve teknik direktör Marco Rossi'nin en önemli kozu şüphesiz Dominik Szoboszlai olacak. Mesafe tanımaksızın attığı şutlarla Macarlara çok artı katacak...