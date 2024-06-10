Panzerler doğal favori

EURO 2024'e artık sayılı günler kaldı. Bu yıl 17'inci kez düzenlenecek olan şampiyonanın ev sahipliğini Almanya yapacak. Ev sahibi kontenjanından dolayı direkt organizasyona katılan Almanlar, A Grubu'nda mücadele edecek. Son şampiyonluğunu 96'da yaşayan panzerler, İspanya ile birlikte bu turnuvada üç kezle en çok kupa kaldıran takım konumunda bulunuyor... 28 yıl sonra kupayı kazanmak isteyen Nagelsmann önderliğindeki Almanya, her turnuvanın olduğu gibi EURO 2024'ün de doğal favorilerinden... 851 milyon euroluk kadro değeriyle organizasyonun en değerli beşinci ülkesinde konumunda olan Almanlar, 28.1'lik yaş ortalamasıyla da İskoçya'nın ardından en yaşlı takım...

İKİ SÜPER YILDIZI VAR

Kadrosunda, Kimmich, Rüdiger, Neuer, İlkay, Müller, Havertz gibi yıldızlar bulunsa da Almanların bu turnuvadaki en dikkat çeken isimleri şüphesiz Musiala ile Wirtz... 21 yaşındaki iki genç yeteneğin sergileyeceği performans Almanya'nın turnuvadaki kaderini de bir anlamda belirleyecek.