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EURO 2024'te İtalyan teknik direktörler ön plana çıkıyor!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek 24 takımın başındaki teknik direktörlere bakıldığında, 5 kişiyle İtalyanlar öne çıkıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 11:25
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EURO 2024'te İtalyan teknik direktörler ön plana çıkıyor!

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvada 5 İtalyan teknik direktörü, ikişer kişiyle Alman, İspanyol ve Fransız teknik adamlar izliyor.

İngiltere, Hırvatistan, Slovenya, İskoçya, Danimarka, Sırbistan, İsviçre, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Brezilya, Polonya ve Çekya'dan da birer teknik adam EURO 2024'te başarılı olabilmek için çaba sarf edecek.

SEKİZ MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA YABANCI VAR

EURO 2024'e katılan takımlardan 8'inde yabancı teknik direktörler görev yapıyor.

Türkiye, Macaristan, Slovakya ve Belçika'yı İtalyan teknik adamlar çalıştırıyor.

Türkiye'de Vincenzo Montella, Macaristan'da Marco Rossi, Slovakya'da Francesco Calzona ve Belçika'da Domenico Tedesco görev alıyor.

Gürcistan'ı Fransız teknik adam Willy Sagnol, Avusturya'yı Alman teknik direktör Ralf Rangnick, Arnavutluk'u Brezilyalı çalıştırıcı Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", Portekiz'i ise İspanyol teknik adam Roberto Martinez turnuvaya hazırlıyor.

AVRUPA DIŞINDAN TEK TEKNİK ADAM SYLVİNHO

Turnuvada mücadele edecek 24 takım arasında sadece 1'i Avrupalı teknik direktör ile çalışmıyor.

Arnavutluk'un başında yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan Sylvinho, EURO 2024'te Avrupa dışından olan tek teknik adam konumundu.

EN GENCİ NAGELSMANN, EN YAŞLISI RANGNİCK

Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak teknik direktörler arasında en genci Almanya'nın 36 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Nagelsmann, en yaşlısı ise Avusturya'yı çalıştıran Ralf Rangnick olarak dikkati çekiyor.

Almanya'nın 36 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Nagelsmann'ı, Belçika'nın 38 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco takip ediyor.

Avusturya'nın 29 Haziran 1958 doğumlu olan ve turnuva sırasında 66 yaşını dolduracak Alman teknik direktörü Rangnick, EURO 2024'teki meslektaşları arasında hayat tecrübesi en yüksek isim konumunda. Rangnick'i 1959 doğumlu İtalya Teknik Direktörü Luciano Spaletti izliyor.

MİLLİ TAKIMLARDA EN BAŞARILISI DESCHAMPS

EURO 2024'teki teknik adamlar arasında milli takım kategorisinde en başarılısı Didier Deschamps oldu.

Yaklaşık 12 yıldır Fransa Milli Takımı'nın başında bulunan 55 yaşındaki teknik adam, birer FIFA Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Milli takımla kupa kazanan diğer teknik adam ise UEFA Uluslar Ligi'ni alan İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente.

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