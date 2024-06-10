Dağlar ülkesi İsviçre

İsviçre denilince insanın aklına ilk olarak o meşhur dağları ve çikolatası geliyor. Peynirleriyle de nam salan İsviçre, futboluyla da Avrupa'nın kalbur üstü ülkelerinden biri konumunda... Özellikle son 8 Avrupa Şampiyonası'nın 6'sına katılan İsviçre, basamakları adım adım çıktı. Önce grup aşamasının gediklisi haline geldi. Ardından yükselişe geçti. 2016'da son 16'ya yükselen İsviçre, 2020'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Murat Yakın'ın öğrencilerinde hedef; bu başarıyı EURO 2024'te bir adım daha öteye taşımak. Ancak grup oldukça birbirine denk takımlardan oluşuyor ve A Grubu maçlarında heyecan dorukta olacak.

MİHENK TAŞI XHAKA

Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden oyunculardan kurulu bir takım olan İsviçre, oyun disipliniyle aslında ön plana çıkıyor. Takımda; Kobel, Zakaria gibi yıldızlar bulunsa da dümende kaptan Xhaka var. Murat Yakın'ın saha içindeki lideri olan Xhaka, tüm atak organizasyonlarında başrolde...